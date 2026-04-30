Cerca de 250 autos de contraordenação em operações conjuntas no distrito de Santarém

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As operações conjuntas de fiscalização realizadas no distrito de Santarém durante o 1.º trimestre de 2026 resultaram na elaboração de 249 autos por contraordenação, na fiscalização de 139 operadores económicos e de 336 condutores, bem como na abordagem a 306 trabalhadores, dos quais 188 de nacionalidade estrangeira, incluindo dois em situação irregular no país.

Os dados foram analisados durante uma reunião ordinária de cooperação interinstitucional, realizada no passado dia 25 de março, que juntou Comandantes e Dirigentes da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), do Ministério Público (MP), da Polícia Judiciária (PJ), da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto da Segurança Social (ISS) do distrito de Santarém.

No total, foram desenvolvidas 23 ações de fiscalização conjuntas, que mobilizaram 361 elementos das diferentes entidades envolvidas, traduzindo-se ainda na apreensão de 12 litros de bebidas espirituosas e de cinco veículos automóveis com matrícula estrangeira.

A reunião teve igualmente como objetivo a preparação das operações a desenvolver ao longo do 2.º trimestre de 2026, dando continuidade a um modelo de atuação coordenada que tem demonstrado ganhos significativos em termos de eficácia e alcance territorial.

A realização regular deste tipo de encontros permite a congregação de sinergias e a complementaridade das capacidades operacionais das várias entidades, promovendo uma resposta integrada aos fenómenos de incumprimento legal e reforçando a vertente preventiva da fiscalização.

“Esta articulação e coordenação das capacidades das diversas entidades do distrito de Santarém tem vindo a elevar a eficiência das operações planeadas, sendo, por isso, considerada uma boa prática que se tenciona manter, por contribuir de modo decisivo para o reforço do sentimento de segurança”, destacam as autoridades.