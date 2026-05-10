Misericórdia de Almeirim apoia mais de duas centenas de peregrinos

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O Lar de S. José e o Abrigo da Santa Casa da Miserocórdia de Almeirim (SCMA) receberam nestes dias mais de duas centenas de peregrinos.



Ao longo dos últimos dias, peregrinos de S. Brás de Alportel, Alcácer do Sal, Coruche, Beja e Loulé, encontraram na instituição um espaço de acolhimento, onde puderam descansar, tomar refeições e recuperar forças antes de retomarem o percurso em direção ao Santuário de Fátima. A iniciativa contou com o empenho de colaboradores da instituição, que garantiram apoio aos caminhantes numa das etapas mais exigentes da viagem.

Para muitos peregrinos, este tipo de apoio representa muito mais do que um simples local de passagem. É um gesto de solidariedade e humanidade que ajuda a enfrentar o desgaste físico da caminhada e reforça o espírito de união vivido nesta peregrinação anual.

A disponibilidade demonstrada pela Santa Casa da Misericórdia de Almeirim volta assim a evidenciar o importante papel social da instituição junto da comunidade e de todos aqueles que passam pelo concelho nesta altura do ano, mantendo viva uma tradição de acolhimento associada às peregrinações a Fátima.