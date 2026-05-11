ULS Lezíria reúne especialistas para debater prevenção da violência na adolescência

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A prevenção da violência na adolescência esteve em destaque no 2.º Encontro do NHACJR/NACJR da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), realizado no passado dia 8 de maio, no Auditório da Casa dos Patudos, em Alpiarça. A iniciativa reuniu profissionais de saúde, forças de segurança, autarquias e parceiros da comunidade para debater estratégias de prevenção, deteção precoce e intervenção junto de crianças e jovens em situação de risco.

Subordinado ao tema “Violência na Adolescência – Um Caminho a Prevenir”, o encontro promoveu a reflexão sobre os desafios associados à violência juvenil e reforçou a importância da articulação entre diferentes entidades na proteção das crianças e jovens.

Na sessão de abertura, a coordenadora do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR), Maria do Rosário Martins, destacou a necessidade de uma resposta integrada e colaborativa, defendendo que a prevenção da violência depende de uma intervenção precoce, da partilha de informação e do trabalho em rede entre instituições.

Também presente na sessão, o vice-presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, João Formiga, sublinhou a relevância da iniciativa e reafirmou a disponibilidade da autarquia para apoiar ações desta natureza. O autarca recordou ainda o seu percurso profissional no Hospital Distrital de Santarém (HDS), onde desempenhou funções como enfermeiro e enfermeiro diretor.

Pedro Maria Carvalho, coordenador da Equipa de Interlocução do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida da ULS Lezíria, alertou para a complexidade das situações de violência, defendendo respostas interdisciplinares e uma cooperação efetiva entre os vários organismos envolvidos.

Já Daniela Reis, coordenadora regional do Programa Nacional de Prevenção da Violência ao Longo da Vida da Direção-Geral da Saúde, destacou o papel das equipas multidisciplinares enquanto elo de ligação entre os serviços de saúde e a comunidade, considerando essencial o trabalho conjunto e de proximidade para prevenir situações de violência.

Durante a sessão, também a diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria, Ana Calado, chamou a atenção para as vulnerabilidades próprias da adolescência e para as diferentes formas de violência que podem afetar os jovens. A responsável defendeu o reforço de respostas articuladas e acessíveis, centradas não apenas na intervenção em situações de risco, mas também na promoção de ambientes seguros e saudáveis.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou a importância de transformar a preocupação em medidas concretas de proteção, valorizando o trabalho em rede entre saúde, escolas, forças de segurança, autarquias e comunidade. O responsável deixou ainda uma palavra de reconhecimento aos profissionais envolvidos no acompanhamento de crianças e jovens em risco.

Ao longo do dia, o programa incluiu várias comunicações dedicadas à perspetiva legal da violência na adolescência, ao impacto das redes sociais, ao papel das famílias e dos próprios jovens, bem como à experiência das forças de segurança e aos efeitos da institucionalização. O encontro procurou, assim, reforçar a partilha de conhecimento e consolidar estratégias de prevenção e intervenção na área da violência juvenil.