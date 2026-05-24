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Helena Fidalgo vai apresentar-se a votos no dia 19 de junho para renovar o mandato à frente da concelhia do PS Almeirim.



“É com vontade, dedicação e muito carinho por Almeirim que apresento a minha candidatura à presidência da Concelhia do PS de Almeirim”, anuncia numa nota publicada nas redes sociais.



Diz a empresária que “ao longo deste percurso, tenho procurado estar sempre próxima das pessoas, ouvir as suas preocupações, valorizar as suas ideias e trabalhar com espírito de união e compromisso. Acredito num Partido Socialista forte, participativo e preparado para enfrentar os desafios do presente e construir o futuro com confiança. Aprendi também que nada se faz sozinho, e por isso tenho a agradecer a quem me acompanhou até aqui.”



Helena Fidalgo está a concluir um mandato de dois anos e acredita que a renovação da confiança dos socialistas tem como base “a vontade de continuar a servir a nossa comunidade com humildade, transparência e determinação, reforçando os valores da solidariedade, da justiça social e do desenvolvimento do nosso concelho.”



Até ao momento ainda não surgiram mais candidatos e o cenário mais provável é de lista única.