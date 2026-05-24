Nuno Proa leva Al-Qadisiyah da Arábia Saudita ao segundo lugar

Por: Redação 24 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O treinador Nuno Proa levou o Al-Qadisiyah Sub-17 a ficar em segundo lugar no campeonato nacional.

O técnico conduziu a equipa a uma grande parte final da temporada com sete vitórias consecutivas e o segundo melhor ataque da prova. No total, o Al-Qadisiyah teve apenas duas derrotas e 17 jogos sem sofrer golos.

Nuno Proa renovou também, recentemente, com o clube por mais duas épocas.

Nuno Proa é natural de Benfica do Ribatejo e já passou por Benfica, Aspire Academy, Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos e Al-Qadisiyah da Arábia Saudita.

