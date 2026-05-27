Cristina Casimiro candidata-se à presidência das Mulheres Socialistas de Almeirim

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Cristina Casimiro anunciou a sua candidatura à presidência das Mulheres Socialistas da concelhia de Almeirim, apresentando-se com foco na continuidade do trabalho desenvolvido e no reforço da participação das mulheres na vida política local.

A candidata, através da redes sociais, afirma assumir este desafio com “sentido de responsabilidade, compromisso e dedicação”, defendendo que é possível “fazer mais e melhor”, promovendo uma participação ativa baseada na igualdade de direitos.

Cristina Casimiro destaca ainda o seu percurso na vida política e a proximidade com a comunidade como fatores essenciais para a candidatura, sublinhando a importância da valorização de todas as vozes e do trabalho coletivo.

A candidata refere também o trabalho desenvolvido pela atual presidente, Teresa Aranha, manifestando a intenção de dar continuidade ao mesmo, aliando-lhe “capacidade de inovação e energia renovada”.

Apresentando-se com uma equipa que considera “forte e unida”, Cristina Casimiro defende a importância de reforçar o papel das Mulheres Socialistas no concelho e de promover uma intervenção ativa junto da comunidade.