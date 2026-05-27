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Região

Homem de 62 anos detido por violência doméstica

Por: Inês Ribeiro 27 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 62 anos foi detido pela GNR no passado dia 25 de maio, por suspeitas da prática do crime de violência doméstica, na localidade de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.

Segundo informou o Comando Territorial de Santarém, em comunicado ao Jornal O Almeirinense, a detenção foi efetuada por militares do Posto Territorial de Marinhais, na sequência de uma denúncia relacionada com uma alegada situação de violência doméstica.

Ao chegarem ao local, os militares terão presenciado o suspeito a ameaçar repetidamente a companheira, de 64 anos, afirmando que lhe iria “pôr termo à vida”. Perante os factos, o homem foi detido em flagrante delito.

Durante as diligências policiais, a GNR apurou ainda que o suspeito estava na posse de armas proibidas, tendo sido apreendidos uma faca de “ponta e mola”, um punhal e nove munições de vários calibres.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém nos dias 26 e 27 de maio. O tribunal determinou como medidas de coação a proibição de contactar com a vítima por qualquer meio, incluindo telefone, redes sociais ou através de terceiros, bem como a proibição de aquisição de armas.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Santarém.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de situações desta natureza através do número de emergência 112, do Portal Queixa Eletrónica ou junto do posto policial mais próximo.

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