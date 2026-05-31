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Desporto

Trail: Paço dos Negros destaca-se no Sardoal

Por: Redação 31 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Este domingo, dia 31 maio, a equipa de trail da Associação de Paço dos Negros destacou-se no trail do Sardão com a equipa mais numerosa e com o terceiro lugar Yolanda Ventura.

A equipa da freguesia de Fazendas de Almeirim ficou em 3.º lugar por equipas no mini trail e ficou em segundo lugar por equipas no trail curto. No mini trail, Yolanda Ventura ficou em 3 da geral.

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