Trail: Paço dos Negros destaca-se no Sardoal

Imprimir

Este domingo, dia 31 maio, a equipa de trail da Associação de Paço dos Negros destacou-se no trail do Sardão com a equipa mais numerosa e com o terceiro lugar Yolanda Ventura.



A equipa da freguesia de Fazendas de Almeirim ficou em 3.º lugar por equipas no mini trail e ficou em segundo lugar por equipas no trail curto. No mini trail, Yolanda Ventura ficou em 3 da geral.



