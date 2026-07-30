Entre os dias 14 e 16 de agosto, a aldeia ribeirinha do Arripiado acolhe as Festas do Arripiado

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Organizadas pelo Município da Chamusca com o apoio da Junta de Freguesia da Carregueira, as festividades afirmam-se como um dos principais eventos do calendário cultural e festivo do concelho, valorizando a identidade ribeirinha da aldeia, as suas tradições e o papel do movimento associativo local.

O programa tem início na sexta-feira, 14 de agosto, com a cerimónia oficial de abertura, seguindo-se o concerto dos NAPA, uma das bandas portuguesas de maior destaque da atualidade. A noite prossegue com a atuação do DJ Ricardo Coimbra.

O ponto alto das festividades acontece no dia 15 de agosto, com a tradicional Procissão em honra de São Marcos, seguida de Missa em Tancos. Esta celebração constitui um dos momentos mais emblemáticos das festas e representa um símbolo da forte ligação da população ao rio Tejo, que preserva uma tradição profundamente enraizada na história e na identidade da freguesia. O programa inclui ainda um passeio pedestre e de BTT, visitas ao Castelo de Almourol, canoagem ao pôr do sol, baile com Carlos Filipe e, à noite, o aguardado concerto dos Tara Perdida, seguido da atuação do DJ Jay Lion.

No dia 16 de agosto, as atividades começam com um batismo de Stand Up Paddle, a abertura do certame, visitas ao Castelo de Almourol, insufláveis aquáticos para crianças e atuações dos ranchos folclóricos da Carregueira. O encerramento das festividades fica a cargo da Banda da Carregueira, que recebe como convidado especial Jorge Fernando, compositor, músico e intérprete incontornável da música portuguesa, numa noite dedicada às grandes canções do panorama nacional.

Ao longo dos três dias, o recinto das festas disponibiliza espaços de restauração, tasquinhas e outras propostas de animação, incluindo o certame de expositores. A ligação entre as duas margens do Tejo será assegurada através da Passagem Entre Margens, um serviço gratuito de travessia fluvial das 16h à 01h na sexta-feira e no sábado, e das 16h às 23h no domingo, que permitirá aos visitantes desfrutar da programação em ambas as margens.

Com entrada livre, as Festas do Arripiado convidam a população e os visitantes a desfrutar de três dias de celebração, onde a cultura, a música, a tradição e a ligação ao rio Tejo assumem um papel central.

O programa completo das Festas do Arripiado está disponível no Site Oficial e nas redes sociais do Município da Chamusca, Instagram e Facebook