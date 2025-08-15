A aldeia ribeirinha do Arripiado em festa

Até 17 de agosto, a aldeia ribeirinha do Arripiado, no concelho da Chamusca, será palco de mais uma edição do Arraial de Verão, um evento que promete quatro dias de animação, cultura, tradição e convívio à beira do Tejo.

A festa tem início hoje com o Festival de Folclore (21h00), que reúne os ranchos e grupos etnográficos do concelho, e decorre na zona ribeirinha, entre o Parque Verde e o Cais do Arripiado. Este espaço, privilegiado pela sua beleza natural e proximidade à água, proporciona aos visitantes uma experiência única de convívio e contacto com o património natural e cultural local.

O Arraial reúne um programa diversificado do qual faz parte: gastronomia tradicional, música, artesanato, festival de folclore, tauromaquia, atividades desportivas e aquáticas, jogos tradicionais, expositores de várias áreas e a tradicional procissão fluvial.

No cartaz musical destaque para os concertos da Banda da Carregueira – SFIRC Vitória & Sunset 91 (15 de agosto, às 21h00), seguido pela banda Vizinhos (15 de agosto, às 22h00) e por Ivo Lucas (16 de agosto, às 22h00). A animação prolonga-se noite dentro, com Tat&Ana (15 de agosto, às 00h30) e com os DJ Thiagu e DJ Zélix, respetivamente nas noites de 14 e 16 de agosto.

O evento contempla ainda diversas atividades de lazer e contacto com a natureza. No dia 15 de agosto, pelas 09h00, realiza-se um passeio guiado de BTT, seguido, ao final do dia, pela Canoagem ao Pôr-do-Sol, no percurso entre Constância e o Arripiado, permitindo aos participantes apreciar a beleza do rio e a paisagem ribeirinha. No dia 17 de agosto, pelas 09h00, terá lugar um passeio pedestre, que permite explorar e valorizar percursos naturais do território.

As cerimónias religiosas, um dos pontos altos da festa, decorrem no dia 15 de agosto, feriado nacional em que se celebra o Dia da Assunção de Nossa Senhora, com a procissão fluvial, às 17h00. Este ano, a imagem de Nossa Senhora da Piedade, proveniente da aldeia de Tancos, na margem norte, será transportada para se juntar à imagem de São Marcos, na margem sul, da aldeia ribeirinha no Arripiado.

O evento encerra no dia 17 de agosto com o espetáculo “Fados ao Pôr-do-Sol” (19h30), com os fadistas chamusquenses Marisa Ferreira e Manuel João Ferreira, acompanhados por Diogo Ferreira (guitarra portuguesa), Cajé Garcia (viola) e Fernando Nani (baixo).

Organizado pelo Município da Chamusca e pela Junta de Freguesia da Carregueira, o Arraial de Verão do Arripiado conta com a participação ativa do associativismo local.

Programa completo em www.cm-chamusca.pt