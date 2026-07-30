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    Desporto

    FutAlmeirim homenageia Flávio Ferreira em torneio de apresentação da nova época

    Por: Daniel Cepa 30 de julho, 2026 2 minutos de leitura

    O FutAlmeirim vai prestar homenagem a Flávio Ferreira, antigo atleta do clube falecido em 2022, através do Torneio de Apresentação Flávio Ferreira, que terá lugar no próximo 12 de setembro, no Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado.

    O evento marcará a apresentação oficial de todos os escalões do clube para a época 2026/2027, dos Petizes aos Veteranos, num dia dedicado ao futsal, ao convívio e ao espírito de família que caracteriza o FutAlmeirim.

    Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o clube recorda o jovem atleta como alguém que deixou uma marca profunda na vida da instituição.

    “Há meninos que passam pela nossa vida e deixam uma marca que o tempo nunca conseguirá apagar. O Flávio foi um dos nossos e continuará sempre a ser.”

    Flávio Filipe Lopes Ferreira tinha apenas 13 anos quando morreu afogado, a 21 de agosto de 2022, junto à praia fluvial de Valada, no concelho do Cartaxo. Residente em Almeirim, era atleta do FutAlmeirim, onde tinha ingressado na temporada anterior no escalão de Infantis e preparava-se para iniciar uma nova etapa desportiva nos Iniciados.

    Na altura da tragédia, o clube lamentou profundamente a perda do jovem jogador, destacando a ligação especial que existia entre Flávio, a sua família e toda a estrutura do FutAlmeirim. Quatro anos depois, o nome do atleta continuará ligado ao clube através deste torneio, que pretende manter viva a sua memória junto das novas gerações de jogadores.

    A primeira equipa confirmada para o evento é o Sporting Clube de Portugal, estando o FutAlmeirim a preparar a divulgação dos restantes participantes e do calendário de jogos.

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