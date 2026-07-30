Cartaxo recebe Campeonatos Nacionais de Ciclismo Jovem e terá condicionamentos de trânsito

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O concelho do Cartaxo vai receber, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada dos escalões Sub-15, Sub-17 e Sub-19, competição que reunirá jovens atletas de todo o país.

O programa inclui provas de contrarrelógio individual e provas de fundo, distribuídas pelos três dias de competição, transformando o concelho num dos principais palcos do ciclismo jovem nacional durante o próximo fim de semana.

A realização da prova implicará diversos condicionamentos de trânsito em várias zonas do concelho.

No Cartaxo, os principais constrangimentos irão verificar-se na área envolvente ao Estádio Municipal, que servirá de base às equipas participantes, bem como nos acessos a Vale da Pinta, na Rua da Pata Choca e na Estrada Nacional 114-2.

A Circular Urbana, entre o Estádio Municipal e a Quinta das Pratas, estará encerrada ao trânsito entre as 08h00 do dia 31 de julho e o final do dia 2 de agosto.

Os condicionamentos irão também fazer-se sentir em Vale da Pinta, nomeadamente na Rua dos Moinhos, Rua Primeiro de Dezembro, Rua do Desembargador, Rua da Esperança, Rua Comendador Francisco Firmino Ribeiro da Costa e Estrada Municipal 512.

Em Pontével, as restrições de circulação abrangerão a Rua de São Gens, Largo Mariano de Carvalho, Avenida 9 de Abril, Rua do Moinho Grande, Rotunda Marco Chagas e Estrada do Atravessado.

A Câmara Municipal do Cartaxo agradece a compreensão da população para os eventuais constrangimentos e apela ao cumprimento da sinalização temporária e das indicações das autoridades e da organização, contribuindo para a segurança da prova e dos participantes.