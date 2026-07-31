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    Política

    Benfica do Ribatejo distinguiu personalidades e instituições com os primeiros Votos de Louvor

    Por: Daniel Cepa 31 de julho, 2026 2 minutos de leitura

    A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo realizou, pela primeira vez, uma cerimónia de atribuição de Votos de Louvor a personalidades, associações e instituições que, pelo seu mérito, dedicação e conquistas, contribuíram para dignificar e projetar o nome da freguesia.

    A iniciativa procurou reconhecer cidadãos que se destacaram nas áreas da cultura, do desporto, do associativismo, da solidariedade, da proteção civil, da saúde e da representação da comunidade além-fronteiras, num momento que a Junta classificou como “verdadeiramente memorável”.

    Entre os homenageados estiveram as escritoras Palmira Fernandes, pelo trabalho desenvolvido na preservação da memória e identidade da comunidade avieira através da literatura, Maria Margarida Marques, autora de várias obras dedicadas à promoção da leitura e da cultura popular, e Dora Ferreira, cuja escrita se transformou também numa ferramenta de solidariedade e apoio a diversas causas sociais.

    Na área das artes, foi distinguido João Domingos “Bigod”, artista reconhecido pela forma como valoriza e promove a identidade rural portuguesa através da sua obra, amplamente divulgada dentro e fora do país.

    O desporto ocupou um lugar de destaque na cerimónia. Receberam votos de louvor Lina Mateus, pelos resultados alcançados no atletismo, trail e ultramaratonas; Vítor Gomes, militar das Forças Armadas Portuguesas e atleta de resistência atualmente destacado na Eslováquia; Jesus Oliveira, pelos títulos conquistados nas corridas de montanha e trail; e Gabriel Fidalgo, jovem promessa do ciclismo nacional e campeão em provas de formação.

    Foram igualmente distinguidas várias jovens promessas do desporto. Maria do Céu Fernandes, pelos resultados alcançados na Patinagem Artística; Maria Eduarda Vieira, atleta do Sporting Clube de Portugal e uma das promessas do futebol feminino nacional; Carlota Baptista, campeã nacional de karaté; e Duarte Jordão, bicampeão nacional da mesma modalidade.

    A Junta de Freguesia reconheceu também o percurso internacional do treinador de futebol Nuno Prôa, natural de Benfica do Ribatejo, com carreira desenvolvida em Portugal, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

    No associativismo e na solidariedade foram homenageados o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Benfica do Ribatejo, pelo trabalho desenvolvido há mais de duas décadas ao serviço da comunidade, e a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, que assinala este ano o centenário da sua fundação.

    O reconhecimento estendeu-se igualmente ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, pelo papel desempenhado durante as cheias e inundações que afetaram a freguesia no início deste ano.

    A lista de homenageados ficou completa com a distinção atribuída ao Dr. Arlindo Gomes, médico que durante vários anos assegurou os cuidados de saúde da população de Benfica do Ribatejo, sendo destacado pela sua competência, humanismo e dedicação à comunidade.

    A Junta de Freguesia considera que a cerimónia marcou o início de uma nova tradição, assumindo o compromisso de continuar a distinguir, nos próximos anos, pessoas e entidades que contribuam para engrandecer Benfica do Ribatejo.

    “Foi uma cerimónia carregada de emoção, reconhecimento e orgulho, que marca o início de uma tradição que queremos manter. No próximo ano voltaremos a distinguir outras pessoas e entidades que, de diferentes formas, contribuem para engrandecer a nossa freguesia”, refere a Junta de Freguesia.

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