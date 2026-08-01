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    Sociedade

    Luís Pimenta tira alternativa em Almeirim

    Por: Redação 01 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Corrida das Vindimas de Almeirim – Corrida Borrego Leonor e Irmão, marcada para o próximo dia 18 de setembro, ficará para a história da tauromaquia local com um momento de grande simbolismo: a alternativa de Luís Pimenta, cavaleiro tauromáquico natural do concelho de Almeirim.

    Perante o público da sua terra e na Praça de Toiros de Almeirim, Luís Pimenta dará o passo mais importante da sua carreira ao tornar-se cavaleiro de alternativa, concretizando um sonho construído ao longo de vários anos de dedicação, trabalho e paixão pela arte equestre.

    Vamos encher Almeirim!

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