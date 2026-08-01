Luís Pimenta tira alternativa em Almeirim

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A Corrida das Vindimas de Almeirim – Corrida Borrego Leonor e Irmão, marcada para o próximo dia 18 de setembro, ficará para a história da tauromaquia local com um momento de grande simbolismo: a alternativa de Luís Pimenta, cavaleiro tauromáquico natural do concelho de Almeirim.

Perante o público da sua terra e na Praça de Toiros de Almeirim, Luís Pimenta dará o passo mais importante da sua carreira ao tornar-se cavaleiro de alternativa, concretizando um sonho construído ao longo de vários anos de dedicação, trabalho e paixão pela arte equestre.

Vamos encher Almeirim!