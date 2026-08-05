Quarta-feira, agosto 5, 2026 17:57
    Alpiarça

    Fornecimento de água será interrompido em duas ruas de Alpiarça

    Por: Inês Ribeiro 05 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O abastecimento de água vai ser interrompido na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, em duas artérias da vila de Alpiarça, devido à realização de trabalhos na rede de distribuição, informou a Águas do Ribatejo.

    A suspensão do fornecimento está prevista entre as 9h00 e as 13h00 e irá afetar a Rua José Relvas (EN118), no troço compreendido entre o cruzamento com a Rua Doutor Queiroz Vaz Guedes e o entroncamento com a Rua António Silva Barroso, bem como a Rua António Silva Barroso.

    A Águas do Ribatejo recomenda aos consumidores das zonas abrangidas que tomem as precauções necessárias para minimizar os transtornos provocados pela interrupção temporária do serviço.

    Para esclarecimentos adicionais, os utilizadores podem contactar os serviços da Águas do Ribatejo através do telefone 263 509 400, nos dias úteis entre as 9h00 e as 18h00, ou através do número verde gratuito 800 20 20 40, disponível fora do horário mencionado acima, assim como aos fins de semana e feriados.

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