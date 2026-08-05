Quarta-feira, agosto 5, 2026 17:58
    Sociedade

    Rotura em conduta deixa Marianos e Murta sem água desde terça-feira

    Por: Inês Ribeiro 05 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Os moradores das localidades de Marianos, no concelho da Almeirim, e Murta, no concelho da Chamusca, estão sem abastecimento de água desde cerca das 19h30 de terça-feira, dia 4 de agosto, na sequência de uma rotura numa conduta adutora da Águas do Ribatejo.

    Contactada pelo Jornal O Almeirinense, a empresa explicou que a avaria ocorreu durante a tarde de terça-feira numa conduta adutora, uma das principais infraestruturas de transporte de água da rede. No entanto, a rotura verificou-se numa zona alagada, impossibilitando a intervenção imediata por razões de segurança.

    Enquanto não foi possível iniciar os trabalhos de reparação, a Águas do Ribatejo recorreu às reservas de água disponíveis para manter o abastecimento às duas localidades. Contudo, essas reservas acabaram por se esgotar ao início da noite, deixando os habitantes de Marianos e Murta novamente sem água.

    Segundo a empresa, os trabalhos de reparação tiveram início pelas 7h00 desta quarta-feira, dia 5 de agosto, depois de ter sido retirada toda a água acumulada no local da rotura, criando condições para a intervenção das equipas técnicas.

    A Águas do Ribatejo prevê que a situação fique totalmente normalizada até às 13h00 desta quarta-feira, altura em que o abastecimento deverá ser restabelecido nas duas localidades.

    Etiquetas Relacionadas:
    águas do ribatejorotura

    Notícias relacionadas

    Alpiarça

    Fornecimento de água será interrompido em duas ruas de Alpiarça

    BY-Inês Ribeiro 5 de agosto, 2026
    Sociedade

    Águas do Ribatejo apela à moderação no consumo de água

    BY-Inês Ribeiro 22 de junho, 2026
    Sociedade

    Mais de 3000 alunos visitaram Águas do Ribatejo

    BY-Redação 17 de junho, 2026
    Sociedade

    Rotura em conduta deixa zona da Praça de Touros sem água em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 11 de junho, 2026
    Sociedade

    Águas do Ribatejo reforça sustentabilidade no dia do ambiente

    BY-Redação 5 de junho, 2026
    Sociedade

    Raposa sem água no dia 16 abril

    BY-Redação 13 de abril, 2026