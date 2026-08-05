ULS Lezíria testa aplicação pioneira para melhorar a passagem de turno em enfermagem

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A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria está a testar uma nova aplicação informática destinada a uniformizar a passagem de turno entre equipas de enfermagem e a reforçar a segurança dos doentes. O projeto-piloto decorre no serviço de Medicina 3 e baseia-se na metodologia ISBAR, recomendada pela Direção-Geral da Saúde para a comunicação clínica.

A ferramenta surgiu a partir de uma folha de cálculo em Excel criada para apoiar o registo da informação transmitida entre turnos. Com a confirmação da sua utilidade no dia a dia, a solução evoluiu para uma aplicação informática própria, desenvolvida especificamente para responder às necessidades dos profissionais de saúde.

Entre as principais funcionalidades destaca-se a integração com o sistema SONHO, permitindo recolher automaticamente informação clínica e evitando a introdução repetida de dados, o que reduz o risco de erros de transcrição. A aplicação inclui ainda um dashboard clínico que substitui os quadros analógicos das enfermarias, com atualização permanente e um mecanismo de ocultação de informação que salvaguarda a confidencialidade dos doentes.

O projeto foi desenvolvido exclusivamente com recursos internos por uma equipa multidisciplinar composta por Carla Nunes, enfermeira gestora do serviço de Medicina 1, João Santos e Jorge Martins, enfermeiros dos Sistemas de Informação em Enfermagem, Sílvia Fragoso, enfermeira gestora do serviço de Medicina 3, e Vasco Domingos, técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação.

Segundo a ULS Lezíria, esta solução demonstra como a inovação em saúde pode nascer da experiência dos profissionais que trabalham diariamente nos serviços e da identificação de necessidades concretas da prática clínica.

Embora a metodologia ISBAR esteja prevista na Norma n.º 001/2017 da Direção-Geral da Saúde, a sua aplicação continua, na maioria das instituições portuguesas, dependente de registos em papel. A ULS Lezíria considera, por isso, que esta aplicação representa um projeto pioneiro a nível nacional. Após a conclusão e validação da fase piloto, está prevista a sua implementação nos restantes serviços da instituição.