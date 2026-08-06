Chamusca e Golegã levam problemas da Ponte João Joaquim Isidro dos Reis ao Governo

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Os presidentes das câmaras municipais da Chamusca e da Golegã reuniram-se esta terça-feira, 5 de agosto, com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para discutir os constrangimentos de circulação na Ponte João Joaquim Isidro dos Reis, uma das principais ligações entre os dois concelhos e entre as margens do rio Tejo.

Durante o encontro, Nuno Mira, presidente da Câmara Municipal da Chamusca, e António Camilo, presidente da Câmara Municipal da Golegã, apresentaram ao Governo as dificuldades sentidas diariamente pelos utilizadores da infraestrutura, nomeadamente o elevado volume de tráfego, as filas de espera, os condicionamentos à circulação e as limitações no cruzamento de veículos pesados.

Segundo os dois municípios, estes constrangimentos têm impacto direto na mobilidade das populações, na atividade económica da região e na segurança rodoviária.

Para ilustrar a situação, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca apresentou um vídeo com cerca de cinco minutos que demonstra o tráfego diário registado na ponte e os problemas causados pelas atuais características da infraestrutura.

Com mais de um século de existência, a Ponte João Joaquim Isidro dos Reis foi construída para uma realidade muito diferente da atual, apresentando limitações que se têm vindo a agravar à medida que aumentam as necessidades de mobilidade e o fluxo de veículos.

Os municípios da Chamusca e da Golegã aproveitaram a reunião para reforçar junto do Governo a necessidade de encontrar soluções que permitam melhorar as condições de circulação e aumentar a segurança rodoviária para todos os utilizadores da ponte.

A Ponte João Joaquim Isidro dos Reis é considerada uma infraestrutura estratégica para a ligação entre os dois concelhos e para a circulação de pessoas e mercadorias nesta zona do distrito de Santarém.