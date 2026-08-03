Chamusca decreta luto municipal pela morte de antigo vereador João Manuel Duarte Lourenço

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O Município da Chamusca decretou um dia de luto municipal pelo falecimento de João Manuel Duarte Lourenço, antigo vereador da Câmara Municipal da Chamusca e figura ligada à vida associativa e comunitária do concelho.

A decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, que determinou a colocação da bandeira do município a meia-haste nos edifícios municipais, em sinal de homenagem.

João Manuel Duarte Lourenço exerceu funções de vereador da Câmara Municipal da Chamusca entre 2009 e 2013, período durante o qual assumiu responsabilidades em áreas como a saúde, ação social, educação e apoio à comunidade.

Segundo a autarquia, desempenhou as suas funções com dedicação, sentido de responsabilidade e compromisso para com o desenvolvimento do concelho.

Além da atividade autárquica, destacou-se também pelo envolvimento no movimento associativo e pelo trabalho desenvolvido em prol da freguesia de Ulme, deixando um percurso marcado pelo serviço público e pela intervenção social.

Numa nota de pesar, o Município da Chamusca sublinha o “inestimável contributo para o concelho e para os seus munícipes” e apresenta à família e amigos as mais sentidas condolências, associando-se à dor de todos aqueles que com ele privaram ao longo dos anos.