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    Morreu João Miguel Escrevente, jovem de Fazendas de Almeirim que lutava contra a Distrofia Muscular de Duchenne

    Por: Daniel Cepa 09 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    João Miguel Escrevente, jovem natural de Fazendas de Almeirim, que se tornou conhecido pela forma corajosa e serena com que enfrentou a Distrofia Muscular de Duchenne, doença que lhe foi diagnosticada aos seis anos de idade, morreu este domingo, 9 de agosto.

    João Miguel tinha 16 anos, idade que completou no passado dia 20 de abril. Ao longo da sua vida tornou-se um exemplo de determinação e resiliência para muitos dos que acompanharam o seu percurso.

    Em novembro de 2024, participou no programa “Dois às 10”, da TVI, onde deu a conhecer a sua história ao país. Na entrevista, falou das dificuldades provocadas pela doença e dos episódios de discriminação e bullying que enfrentou na escola devido às limitações físicas que a Distrofia Muscular de Duchenne lhe causava.

    Na altura, João Miguel contou que alguns colegas lhe chamavam “deficiente”, “lento” e “gordinho”, admitindo que chegou a inventar desculpas para evitar ir às aulas. A situação começou a mudar quando uma professora promoveu um trabalho sobre deficiência e inclusão, permitindo que a comunidade escolar compreendesse melhor a realidade da doença que o afetava.

    A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença genética rara e progressiva que provoca a degeneração dos músculos e afeta sobretudo crianças do sexo masculino. A perda gradual de força muscular conduz frequentemente à perda de mobilidade ainda durante a adolescência e pode originar complicações respiratórias e cardíacas.

    A notícia da sua morte gerou uma onda de consternação na comunidade local e nas redes sociais.

    A Associação ProAbraçar, da qual João Miguel fez parte, recordou-o como um “verdadeiro guerreiro que nunca baixava os braços perante as dificuldades”, sublinhando que deixará para sempre a sua marca na história da instituição.

    Também Conceição Pereira, antiga diretora do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, destacou a força e a resiliência do jovem, lembrando o sorriso com que enfrentava as dificuldades e a lição de determinação que deixou a todos os que com ele conviveram.

    Mais do que a doença que enfrentava diariamente, João Miguel ficará na memória de muitos pela sua capacidade de luta, pela forma positiva como encarava a vida e pela mensagem de inclusão e respeito pela diferença que ajudou a transmitir.

    A sua história tocou milhares de pessoas e transformou-se num exemplo de coragem perante a adversidade.

    Veja aqui a entrevista ao programa

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