Fazendense reencontra Moçarriense na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal

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A Associação Desportiva Fazendense já conhece o percurso que terá de percorrer nas duas primeiras eliminatórias da Taça de Portugal Generali Tranquilidade 2026/27.

O sorteio realizado esta segunda-feira, dia 3 de agosto, na Cidade do Futebol, ditou que a formação de Fazendas de Almeirim irá receber o Centro Cultural Recreativo e Desportivo Moçarriense na 1.ª eliminatória da competição.

Recorde-se que as duas equipas se defrontaram na final da Taça do Ribatejo e na Supertaça Dr. Alves Vieira na época passada. A Associação Desportiva Fazendense venceu a Taça do Ribatejo, enquanto o Centro Cultural Recreativo e Desportivo Moçarriense conquistou a Supertaça.

Caso ultrapasse a formação do Moçarriense, a equipa do concelho de Almeirim terá pela frente o Grupo Columbófilo Figueirense na 2.ª eliminatória da prova.

A primeira ronda da Taça de Portugal está agendada para os dias 29 e 30 de agosto, enquanto a segunda eliminatória será disputada a 19 e 20 de setembro.

Nesta edição da Prova Rainha participam 146 clubes, entre representantes das associações distritais, Campeonato de Portugal, Liga 3, Segunda Liga e Primeira Liga. Os clubes do principal escalão do futebol português apenas entram em competição na terceira eliminatória.