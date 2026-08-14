Sexta-feira, agosto 14, 2026 10:43
    Sociedade

    Almeirim sob aviso amarelo devido ao calor intenso

    Por: Inês Ribeiro 14 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo devido às temperaturas máximas muito elevadas, entre as 09h00 de domingo, dia 16 de agosto, e as 00h00 de segunda-feira, dia 17, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

    Para domingo, está prevista uma temperatura máxima de 39 graus em Almeirim, com a mínima a situar-se nos 17 graus. Na segunda-feira, os termómetros deverão atingir os 38 graus, enquanto a temperatura mínima deverá subir para os 21 graus.

    O aviso amarelo deve-se à previsão de temperaturas máximas muito elevadas. Para segunda-feira, o IPMA prevê ainda 40% de probabilidade de precipitação, existindo também possibilidade de ocorrência de trovoada no concelho de Almeirim.

    Perante a previsão de temperaturas elevadas, recomenda-se evitar a exposição direta ao sol, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00, beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, e evitar esforços físicos intensos no exterior. É igualmente aconselhada a utilização de roupa leve, chapéu e protetor solar, bem como a manutenção dos espaços interiores frescos e ventilados.

    Deve ser dada especial atenção a crianças, idosos, pessoas doentes e animais. As recomendações incluem ainda não deixar, em circunstância alguma, pessoas ou animais no interior de veículos estacionados.

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