Almeirim sob aviso amarelo devido ao calor intenso

Imprimir

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo devido às temperaturas máximas muito elevadas, entre as 09h00 de domingo, dia 16 de agosto, e as 00h00 de segunda-feira, dia 17, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para domingo, está prevista uma temperatura máxima de 39 graus em Almeirim, com a mínima a situar-se nos 17 graus. Na segunda-feira, os termómetros deverão atingir os 38 graus, enquanto a temperatura mínima deverá subir para os 21 graus.

O aviso amarelo deve-se à previsão de temperaturas máximas muito elevadas. Para segunda-feira, o IPMA prevê ainda 40% de probabilidade de precipitação, existindo também possibilidade de ocorrência de trovoada no concelho de Almeirim.

Perante a previsão de temperaturas elevadas, recomenda-se evitar a exposição direta ao sol, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00, beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, e evitar esforços físicos intensos no exterior. É igualmente aconselhada a utilização de roupa leve, chapéu e protetor solar, bem como a manutenção dos espaços interiores frescos e ventilados.

Deve ser dada especial atenção a crianças, idosos, pessoas doentes e animais. As recomendações incluem ainda não deixar, em circunstância alguma, pessoas ou animais no interior de veículos estacionados.