Ópera no Jardim regressa a Almeirim num novo espaço

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A 16.ª edição de “Ópera no Jardim” realiza-se no próximo dia 11 de setembro, pelas 21h30, no Jardim dos Charcos, em Almeirim, num novo espaço que recebe, pela primeira vez, esta iniciativa dedicada à música e à cultura.

O espetáculo reúne oito intérpretes ligados ao universo da ópera, numa noite que pretende aproximar grandes vozes do público num ambiente ao ar livre. Hélia Castro, Patrícia Modesto, Cátia Moreso, Taiana Froes, Bruno Almeida, Christian Luján e Armando Calado integram o elenco, acompanhados ao piano por Francisco Sassetti.

O programa conta com quatro sopranos e mezzo-soprano, além de um tenor e dois barítonos, de forma a proporcionar um espetáculo marcado pela diversidade de vozes e pela interpretação de repertório operático.

A iniciativa, organizada por Armando Calado e com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, apresenta-se como um momento de valorização e promoção da música erudita, levando a ópera para um espaço exterior e de acesso à comunidade.

Com entrada livre, o espetáculo convida o público a desfrutar de uma noite de música num dos jardins de Almeirim.