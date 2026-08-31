Segunda-feira, agosto 31, 2026 16:46
    Cultura

    Ópera no Jardim regressa a Almeirim com repertório de Verdi, Mozart e Bellini

    Por: Inês Ribeiro 31 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A 16.ª edição de “Ópera no Jardim” realiza-se no próximo dia 11 de setembro, pelas 21h30, no Jardim dos Charcos, em Almeirim, novo espaço escolhido este ano para receber o espetáculo dedicado à música lírica. Com entrada livre, a iniciativa reúne sete cantores e um pianista, numa noite com alguns dos mais conhecidos temas de ópera.

    O elenco é composto pelas sopranos Hélia Castro, Patrícia Modesto e Taiana Froes, pela mezzo-soprano Cátia Moreso, pelo tenor Bruno Almeida e pelos barítonos Christian Luján e Armando Calado. A componente musical será acompanhada ao piano por Francisco Sassetti.

    O programa percorre obras de alguns dos principais compositores de ópera, incluindo Donizetti, Bellini, Verdi, Mozart, Franz Lehár, Puccini e Rossini. Entre os momentos previstos encontram-se excertos de “Lucia di Lammermoor”, “Os Puritanos”, “La Sonnambula”, “La Bohème”, “A Flauta Mágica”, “Don Pasquale”, “La Traviata”, “Viva allegre” e “O Baile de Máscaras”, entre outras obras.

    O espetáculo inclui ainda momentos de dueto e de conjunto entre os vários intérpretes, proporcionando um repertório diversificado que atravessa diferentes estilos e épocas da música lírica.

    Com uma duração aproximada de 90 minutos, incluindo um intervalo de 15 minutos, “Ópera no Jardim” mantém a aposta em levar a música erudita para espaços ao ar livre e aproximar a ópera do público, num ambiente mais informal e acessível.

    A iniciativa é organizada por Armando Calado, com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, e integra-se na programação cultural do município.

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