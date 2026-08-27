Quinta-feira, agosto 27, 2026 17:47
    Sociedade

    Morreu Jorge Careca, figura marcante do desporto de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 27 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Jorge Careca, um dos grandes impulsionadores do desporto no concelho de Almeirim, morreu esta quinta-feira, dia 27 de agosto, aos 65 anos, vítima de doença prolongada.

    Jorge Careca foi também presidente do Clube Amador de Desporto e Cultura de Almeirim (CADCA), da direção do Carnaval de Almeirim e da direção dos 20 Quilómetros de Almeirim. Foi ainda membro do Conselho de Administração da ALDESC.

    No plano desportivo, destacou-se como piloto de motas de água, tendo conquistado, ao serviço do CADCA, os títulos de Campeão Nacional e Ibérico de Motas de Água em dois anos consecutivos.

    Apaixonado pelos desportos náuticos, manteve ao longo da vida uma forte ligação a modalidades como o kitesurf e windsurf.

    Até ao momento, não são ainda conhecidos os pormenores das cerimónias fúnebres.

    (em atualização)

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