Jovem de Benfica do Ribatejo alcança 2.º lugar no Ranking Nacional de Karaté

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João Matias Pedro, natural da freguesia de Benfica do Ribatejo e atleta do Centro de Karate Amicale de Almeirim, alcançou recentemente o 2.º lugar no Ranking Nacional da Federação Nacional de Karaté Portugal (FNK-P), na categoria de Kumite Juvenil Masculino +60 kg.

De acordo com o ranking nacional juvenil da FNK-P, o atleta soma 480 pontos, ficando apenas atrás de Gustavo Couto, do ESK Portimão, que lidera a classificação com 592,50 pontos.

João Matias Pedro representa o Centro de Karate Amicale de Almeirim e integra a categoria de Kumite Juvenil Masculino +60 kg, onde o ranking nacional reúne 15 atletas.

A conquista foi destacada pela Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, que felicitou o jovem atleta pelo resultado e pelo percurso que tem vindo a construir na modalidade, sublinhando o trabalho, dedicação e determinação demonstrados.

A junta de freguesia deixou ainda uma palavra de reconhecimento ao Centro de Karate Amicale de Almeirim, ao treinador, à família e a todos os que acompanham e apoiam o percurso desportivo do atleta.