Fórum sobre sustentabilidade empresarial em Coruche

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A Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) organiza, no dia 27 de outubro, em Coruche, o Green Days Lezíria do Tejo 2026 – II Fórum ESG, uma iniciativa dedicada aos desafios e às oportunidades que a sustentabilidade representa para as empresas e para o território.

O encontro realiza-se no Observatório do Sobreiro e da Cortiça e marca o encerramento do projeto NERSANT Competitive Sustainability, desenvolvido para apoiar as pequenas e médias empresas da região na adoção de modelos de negócio mais sustentáveis, inovadores e alinhados com os critérios ambientais, sociais e de governação, conhecidos pela sigla ESG.

Ao longo do dia, o fórum vai reunir empresas, especialistas e entidades públicas para debater a implementação de soluções sustentáveis nas pequenas e médias empresas.

Entre os temas em análise estarão a redução das emissões de carbono, a economia circular, a eficiência energética, a inclusão e a adoção de práticas de transparência na gestão empresarial.

Segundo a NERSANT, o Green Days Lezíria do Tejo pretende proporcionar um espaço de reflexão e partilha de boas práticas, sensibilizando e capacitando os participantes para a adoção de estratégias mais sustentáveis.

O evento servirá também para promover contactos e o estabelecimento de parcerias entre empresas, instituições e outras entidades empenhadas na sustentabilidade e no desenvolvimento da região.

O Green Days Lezíria do Tejo 2026 encerra o projeto NERSANT Competitive Sustainability, promovido no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação e apoiado pelo programa COMPETE 2030.

O projeto tem vindo a trabalhar com as pequenas e médias empresas da região de Santarém na adoção de modelos de negócio mais sustentáveis, na inovação dos processos e na integração dos critérios ESG nas respetivas estratégias.

A iniciativa é organizada pela NERSANT, em colaboração com o Município de Coruche, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), a Universidade Politécnica de Santarém, a Ribalocal e a Associação de Agricultores do Ribatejo.

A participação no fórum é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através do portal da NERSANT.

Os interessados podem obter mais informações junto da Direção de Associativismo da associação empresarial, através do número 249 839 507 ou do endereço eletrónico da@nersant.pt.