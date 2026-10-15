Almeirim recebe trator para reforçar gestão de combustível e prevenção de incêndios

Imprimir

O Município de Almeirim recebe, esta sexta-feira, 16 de outubro, um trator destinado a reforçar a capacidade de realização de operações de gestão de combustível e prevenção de incêndios rurais.

A entrega realiza-se pelas 17h00, no Jardim dos Charquinhos, junto à ao IVV, durante uma cerimónia que contará com a presença de Rui Ladeira, secretário de Estado das Florestas.

A sessão começa às 16h00, com uma intervenção de Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim. Segue-se, às 16h15, a assinatura dos protocolos de cedência da maquinaria entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e os 13 municípios abrangidos.

O encerramento está marcado para as 16h45 e ficará a cargo do secretário de Estado das Florestas. A entrega dos tratores decorre a partir das 17h00.

Além de Almeirim, recebem equipamentos os municípios de Azambuja, Benavente, Cadaval, Caldas da Rainha, Chamusca, Lourinhã, Óbidos, Peniche, Rio Maior, Santarém, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

A cedência decorre no âmbito do Programa de Mecanização para a Gestão de Combustível, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que pretende reforçar os meios disponíveis para a intervenção florestal e prevenção de incêndios rurais.

A nível nacional, o programa prevê a entrega de 150 tratores aos municípios, representando um investimento próximo dos 27,5 milhões de euros. Cada autarquia contemplada recebe um equipamento para apoiar os trabalhos de gestão de combustível e proteção da floresta.

Antes da cerimónia em Almeirim, Rui Ladeira participa numa sessão semelhante em Castelo Branco. Durante a manhã serão assinados protocolos com os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão, para a cedência de seis tratores.

O programa nacional integra um investimento mais amplo do PRR destinado à mecanização e prevenção de incêndios, que inclui também alfaias, máquinas de rasto, viaturas todo-o-terreno, viaturas para equipas de sapadores florestais e motorroçadoras.