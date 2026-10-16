PSP apreende armas brancas em evento de recriação histórica não autorizado

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu duas armas brancas durante uma ação de fiscalização ao evento de recriação histórica «Dias Templários 2026», realizado em Tomar, por o certame não se encontrar devidamente autorizado pela entidade competente.

A fiscalização foi realizada pelo Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital de Santarém da PSP, no âmbito das competências de fiscalização e controlo de armas.

Segundo a PSP, as duas armas encontravam-se na posse de figurantes que participavam no evento, sendo um deles menor de idade. As autoridades apuraram ainda que os dois participantes não estavam filiados na associação promotora da iniciativa nem em qualquer outra associação dedicada às recriações históricas.

A Polícia esclarece que a realização de feiras medievais, recriações históricas e eventos semelhantes, sempre que envolvam a utilização ou exibição de armas de interesse histórico, réplicas de armas de fogo ou de armas brancas, arcos ou bestas, está sujeita ao cumprimento dos requisitos previstos na lei, incluindo a obtenção de autorização da PSP quando esta seja exigível.

A filiação numa associação dedicada às recriações históricas também não dispensa o cumprimento das regras relativas à detenção, transporte e utilização de armas. Dependendo da classificação dos objetos e das circunstâncias, poderá ser necessária uma Licença de Uso e Porte de Arma da classe F ou uma autorização válida para a realização do evento.

A PSP refere que estas exigências procuram garantir a segurança dos participantes e do público, prevenir situações de risco e assegurar que a utilização e exibição destes objetos decorrem dentro do enquadramento legal.

A força policial apela às entidades organizadoras e aos participantes para que verifiquem antecipadamente todos os requisitos aplicáveis e promovam, em tempo útil, os necessários procedimentos junto das autoridades competentes.