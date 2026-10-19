Cerveja da Sumol Compal distinguida com três estrelas nos Great Taste Awards

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A Estrella Damm, distribuída em Portugal pela Sumol Compal, empresa que possui uma unidade industrial em Almeirim, recebeu três estrelas nos Great Taste Awards 2026, a classificação máxima atribuída pelo concurso internacional de alimentos e bebidas.

A cerveja foi a única de Espanha a alcançar as três estrelas e a única proveniente de fora do Reino Unido a obter a classificação máxima nesta edição.

Os Great Taste Awards avaliaram mais de 15 mil produtos através de provas cegas realizadas por um júri independente constituído por especialistas, cozinheiros e profissionais do setor. Apenas 2% das referências apresentadas receberam três estrelas.

Ana Oliveira, gestora da marca Estrella Damm em Portugal, considera que a distinção representa um reconhecimento da qualidade e autenticidade da cerveja e valida uma receita que se mantém fiel às origens desde 1876.

“Este prémio valida uma receita que se mantém fiel às suas origens desde 1876, há 150 anos, e reforça o nosso compromisso de oferecer aos consumidores uma cerveja de excelência, elaborada com ingredientes 100% naturais”, afirma a responsável.

Segundo Ana Oliveira, a distinção reforça atributos como a qualidade, a autenticidade, a origem mediterrânica e o posicionamento da marca, num contexto em que os consumidores portugueses valorizam produtos reconhecidos por entidades independentes.

A Estrella Damm é produzida com base na receita original, composta por malte de cevada, arroz e lúpulo, sem aditivos nem conservantes.

A Sumol Compal, responsável pela distribuição da Estrella Damm no mercado nacional, é um dos principais grupos portugueses do setor das bebidas e mantém uma unidade industrial na Estrada Nacional 118, em Almeirim.

O grupo resultou, em 2009, da fusão das empresas Sumol e Compal. Atualmente, dispõe de cinco unidades industriais, quatro em Portugal e uma em Moçambique, processa anualmente cerca de 32 mil toneladas de fruta e possui mais de 40 linhas de enchimento.

A empresa comercializa um portefólio de 16 marcas distribuídas por seis segmentos e exporta os seus produtos para mais de 50 países.