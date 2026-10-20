CVR Tejo leva vinhos da região a oito países

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A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) intensificou a sua aposta na promoção internacional dos Vinhos do Tejo nos meses de outubro e novembro, com ações em oito países e uma novidade este ano: uma parceria inédita com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, que levará as duas regiões a participar em conjunto em quatro mercados europeus.

A estratégia de internacionalização da CVR Tejo passa por consolidar mercados considerados maduros, onde os consumidores já reconhecem as marcas e a qualidade dos vinhos da região, como o Brasil, o Canadá e a Polónia, e por alargar a presença em países europeus como a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, a República Checa e o Reino Unido.

O Brasil foi um dos mercados com maior presença em outubro, com participação na ProWine São Paulo com 12 produtores e no evento Vinhos e Sabores de Portugal, no Rio de Janeiro, com nove agentes económicos. A região percorreu ainda sete cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Goiânia, Belo Horizonte e Florianópolis, com a ação “Caravana dos Vinhos do Tejo”, acompanhada pelo crítico brasileiro Marcelo Copello. A estratégia definida para todas as cidades combinou almoço para imprensa, masterclass para profissionais e jantar para consumidores finais.

Uma das novidades deste ano é a parceria estreada com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, que une duas regiões com perfis de vinho distintos numa estratégia comum de partilha de custos e recursos. No âmbito desta parceria, os Vinhos do Tejo e da Beira Interior participam em conjunto em Amesterdão, na Holanda, a 26 de outubro; em Gante, na Bélgica, a 27 de outubro; em Berlim, na Alemanha, a 18 de novembro; e em Varsóvia, na Polónia, a 26 e 27 de outubro e a 22 e 23 de novembro.

“Estarmos ao lado e apoiarmos os nossos agentes económicos é pensar em formas de os ajudar a minimizar custos, rentabilizar recursos e melhorar a comunicação”, afirmou Luís de Castro, presidente da CVR Tejo, sublinhando a importância desta abordagem colaborativa para reforçar a presença internacional da região.

Para além das ações bilaterais, os Vinhos do Tejo marcam igualmente presença nas grandes feiras mundiais do setor, como a Wine in Paris, a ProWein Düsseldorf, a Vinexpo Hong Kong e a ProWine São Paulo.