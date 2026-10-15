Clássicos percorrem a região em iniciativa de promoção dos vinhos do Tejo

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Automóveis clássicos vão percorrer vários concelhos da região no sábado, 24 de outubro, numa nova edição de «Clássicos provam o Tejo», uma iniciativa da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo destinada a promover as quintas, os vinhos e o território.

O evento resulta de um protocolo entre a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo e o Automóvel Club de Portugal Clássicos (ACP Clássicos), contando também com a participação do Porsche Club 356 Portugal.

A iniciativa procura dar a conhecer a região vitivinícola do Tejo de uma forma diferente, juntando os automóveis clássicos às visitas a produtores, à descoberta das propriedades e à prova de vinhos regionais.

O programa começa entre as 9h30 e as 10h30, com a chegada dos participantes à Quinta da Atela, em Alpiarça. Segue-se, até às 11h30, uma visita à quinta e à adega.

Depois da visita, os participantes iniciam um passeio rodoviário pela região, seguindo o trajeto definido pela organização. O circuito passa por estradas dos concelhos de Alpiarça, Chamusca e Almeirim, antes da chegada à Quinta do Casal Branco.

A chegada à propriedade, em Almeirim, está prevista para as 12h45. Às 13h00 realiza-se uma visita aos jardins e à coudelaria, seguindo-se, às 14h00, uma receção com aperitivos. O almoço começa às 14h30, na Sala da Caldeira, acompanhado por uma seleção de vinhos do Tejo. A saída dos participantes está prevista para as 16h00.

Durante o almoço será realizado um questionário sobre a região e os vinhos, com a atribuição de uma caixa de vinhos do Tejo ao vencedor. Será igualmente entregue o Prémio João Miguel Morgado. Todos os participantes receberão uma garrafa de vinho oferecida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo).

As inscrições decorrem até 16 de outubro, estando limitadas à capacidade da sala. O valor de participação é de 60 euros por pessoa. Apesar de o evento estar associado aos automóveis clássicos, não é obrigatório possuir uma viatura antiga para participar.

A iniciativa pretende atrair visitantes de fora da região e proporcionar um contacto direto com produtores, quintas e vinhos, valorizando simultaneamente o património paisagístico, automóvel e vitivinícola do Tejo.