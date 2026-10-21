Quarta-feira, outubro 21, 2026 10:23
    Desporto

    Almeirim recebe primeira edição internacional de judo adaptado

    Por: Inês Ribeiro 21 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, recebe nos dias 23 e 24 de outubro o I Internacional de Judo Adaptado, uma competição organizada pela Associação de Judo de Santarém, que pretende promover a inclusão através do desporto.

    A iniciativa destaca valores como o respeito e a superação e integra também um Open destinado aos escalões de benjamins, infantis e iniciados. As provas têm início previsto para as 10h20 de sexta-feira, dia 23 de outubro, de acordo com o programa divulgado pela organização.

    O evento conta com a participação de entidades ligadas ao judo e à inclusão, entre as quais o Super Judo, a Federação Portuguesa de Judo e o Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL), com o apoio do Município de Almeirim.

    A competição pretende dar visibilidade ao judo adaptado e reforçar as oportunidades de participação desportiva, promovendo um espaço de inclusão para atletas com diferentes capacidades.

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