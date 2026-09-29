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    Desporto

    CRIAL conquista ouro, prata e bronze na estreia internacional no judo adaptado

    Por: Daniel Cepa 29 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL) conquistou três medalhas na primeira participação internacional da sua equipa de judo adaptado, realizada, nos dias 26 e 27 de setembro, em Gdansk, na Polónia.

    Roberto Henriques alcançou a medalha de ouro, Nicole Pinho conquistou a prata e Madalena Patrício subiu ao terceiro lugar do pódio, garantindo o bronze no Triglav Insurance Gdansk Get Together Tournament 2026.

    A competição, organizada pela União Europeia de Judo (EJU), reuniu 175 atletas de oito países: Polónia, Inglaterra, Geórgia, Espanha, Croácia, Arménia, Irlanda e Portugal.

    Os três atletas de Almeirim integraram a comitiva portuguesa, composta por 17 judocas e respetivos treinadores.

    Roberto Henriques sagrou-se campeão na categoria G-2, enquanto Nicole Pinho foi segunda classificada em G-27. Madalena Patrício completou os resultados do CRIAL com o terceiro lugar em G-30.

    A instituição refere que os atletas conseguiram ultrapassar o nervosismo sentido no início de uma competição internacional, ganhando confiança ao longo das respetivas participações e demonstrando a evolução do trabalho desenvolvido pela equipa.

    Os resultados ganham particular importância por terem sido alcançados na estreia internacional do judo adaptado do CRIAL e perante atletas de vários países europeus.

    A representação portuguesa terminou o torneio como a terceira comitiva com mais medalhas conquistadas, resultado para o qual contribuíram os três pódios alcançados pelos atletas de Almeirim.

    Além da componente competitiva, a participação incluiu momentos de convívio entre as diferentes delegações e uma visita à cidade polaca de Gdansk.

    O CRIAL considera que esta primeira experiência internacional confirma o crescimento sustentado da equipa de judo adaptado e reforça a ambição de continuar a representar Almeirim e Portugal em competições internacionais.

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