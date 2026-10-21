Quarta-feira, outubro 21, 2026 18:16
    Sociedade

    Relógios atrasam uma hora na madrugada deste domingo

    Por: Inês Ribeiro 21 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A mudança para o horário de inverno será feita na madrugada deste domingo, dia 25 de outubro, em Portugal. Quando forem 02h00, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando a marcar 01h00.

    A mudança assinala o fim do horário de verão e permite que os portugueses durmam, em teoria, mais uma hora nessa noite. A partir de domingo, os dias passam a ter mais luz natural nas primeiras horas da manhã, mas anoitece também mais cedo.

    A alteração da hora está prevista na legislação portuguesa e acontece todos os anos no último domingo de outubro. O regresso ao horário de verão ocorre, por sua vez, no último domingo de março. Em 2027, os relógios voltam a avançar uma hora a 28 de março.

    A maioria dos telemóveis, computadores e outros equipamentos digitais atualiza a hora automaticamente, desde que tenha essa opção ativada. Ainda assim, é aconselhável confirmar a hora em relógios analógicos, eletrodomésticos e outros dispositivos que necessitem de ajuste manual.

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