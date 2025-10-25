Relógios atrasam uma hora na madrugada deste domingo

Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão atrasar os relógios uma hora na madrugada deste domingo, 26 de outubro, marcando o início do horário de inverno.

Em Portugal continental e na Madeira, quando forem 02h00, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando assim para 01h00. Já nos Açores, a mudança será feita à 01h00 da madrugada, passando para 00h00.

A próxima alteração da hora ocorrerá no dia 29 de março de 2026, altura em que se dará início ao horário de verão.

O atual regime de mudança da hora é definido por uma diretiva europeia de 2000, que determina que todos os anos os relógios sejam adiantados no último domingo de março e atrasados no último domingo de outubro, ajustando-se ao ciclo de luz solar em cada estação.