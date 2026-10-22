    Cultura

    Campanha ‘Ribatejo. Fica em ti’ promove região como destino de outono

    Por: Daniel Cepa 22 de outubro, 2026 3 minutos de leitura

    A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentou a segunda vaga da campanha ‘Ribatejo. Fica em ti’, destinada a reforçar a promoção turística da região durante o outono, no passado dia 21 de outubro, na Casa Cadaval, em Muge.

    A nova fase da campanha destaca as paisagens, as tradições, a gastronomia, os vinhos e o património do Ribatejo, apresentando o território como um destino onde os visitantes podem desacelerar e viver experiências ligadas à identidade regional.

    Os passeios junto ao rio Tejo, as provas de vinhos, a cultura equestre e a riqueza gastronómica estão entre os principais elementos apresentados na campanha, que procura estabelecer uma ligação entre o território, as comunidades locais e quem visita a região.

    José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, considera que o outono proporciona condições especiais para conhecer o território.

    “Num tempo em que os turistas procuram cada vez mais experiências verdadeiras, o Ribatejo destaca-se como um destino onde é possível desacelerar e criar memórias que perduram. O outono é a altura perfeita para descobrir esta região”, afirma.

    A campanha foi desenvolvida pela agência New Light Pictures e procura apresentar novas formas de conhecer e sentir o Ribatejo.

    Segundo João Viegas, diretor criativo da agência, esta segunda fase valoriza a identidade e a autenticidade do território, estabelecendo uma ligação entre as paisagens, as tradições e as pessoas.

    “Do Tejo à Lezíria, da cultura equestre à gastronomia e às tradições, cada experiência conduz a uma ligação única entre as pessoas e a região”, explica.

    A identidade visual privilegia a luz natural, a dimensão das paisagens e a presença humana, procurando transmitir as características do território através de uma imagem coerente nas diferentes plataformas.

    A segunda vaga da campanha começou no dia 21 de outubro e prolonga-se até ao final de novembro.

    A estratégia de divulgação combina televisão, plataformas digitais, redes sociais e publicidade exterior, procurando chegar a diferentes públicos e incentivar visitas à região durante os meses de outono.

    “Será uma presença transversal, que leva a identidade do Ribatejo a diferentes públicos, através de uma comunicação visual consistente e adaptada a cada plataforma”, acrescenta João Viegas.

    A campanha procura, desta forma, prolongar a procura turística para além dos períodos tradicionalmente mais movimentados, promovendo experiências relacionadas com a natureza, o património, a gastronomia e os vinhos.

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