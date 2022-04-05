Дора Феррейра презентує «Мої каракулі»

2 квітня в муніципальній бібліотеці Маркізи де Кадаваль відбулася презентація першої книги Дори Феррейри «Rabiscos Meus». Серед кількох гостей та друзів були присутні також президент Педро Рібейро та професор Леонор Бріто, які привітали автора.

Авторка розповідає, що у неї вже є кілька зошитів, і вона завжди чекала причини, щоб додати книжкове видання, тому що «я ніколи не могла редагувати книгу лише для редагування». Це лише перша книга, яка вийшла в світ, і Дора Феррейра щаслива з цієї причини, але головна причина, яка її рухає, — це можливість допомогти дитині, яка потребує допомоги. Ця книга повертається до солідарної справи, допомоги Констанс. За словами Дори Феррейри, «це мало сенс, лише якби я взялася за справу, і ця справа мала б бути причиною солідарності.

Тому я вважав, що важливо допомогти Констансі, і це спонукало мене редагувати книгу».