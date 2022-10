Criança de Almeirim entra no filme “A Fada do Lar”

Carolina Galante de 4 anos integra o elenco do filme “A Fada do Lar”.

“A Fada do Lar” chegou aos cinemas no início de outubro. É um filme português que tem como principal cenário um lar de idosos. “A Fada do Lar” é o novo filme do realizador João Maia que depois do filme Variações aventurou-se numa comédia.



Carolina Galante gravou a participação na “Fada do Lar” ainda antes da pandemia, mas a pandemia atrasou o lançamento do filme. A criança natural de Almeirim já participou na novela do “Quero é viver”, ao fazer de Sara Barradas quando a atriz era criança.



Veja aqui o trailer.