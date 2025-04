Foros de Benfica recebe o 7.º Encontro Motard nos dias 30 e 31 de maio

A localidade de Foros de Benfica, na freguesia de Benfica do Ribatejo, prepara-se para acolher a 7ª edição do Encontro Motard, promovido pelo Grupo Motard “Mais Uma”. O evento, que decorre nos dias 30 e 31 de maio, promete reunir amantes das duas rodas num fim de semana repleto de motos, convívio e adrenalina.

A receção aos participantes acontece na sexta-feira, dia 30 de maio, a partir das 17h00, com o processo de inscrições. À noite, todos poderão desfrutar de um jantar de convívio, seguindo-se um dos momentos altos do dia: um espetáculo de freestyle protagonizado por André Acuko Araújo, um nome bem conhecido no meio motard. A animação continua com a atuação da banda CRF, que sobe ao palco às 23h00.

O sábado, dia 31 de maio, começa cedo com o tradicional passeio de motorizadas, um percurso de 60 quilómetros que promete levar os participantes a explorar a região. A concentração para este momento está marcada para as 08h00, com a partida oficial a acontecer às 09h00.

O almoço está agendado para as 13h00, e contará com pratos típicos da gastronomia local, como a sopa da pedra e o torricado de bacalhau. Durante a tarde, pelas 15h30, terá lugar um dos momentos mais simbólicos do encontro: a 7.ª Bênção dos Coletes. Este ato, considerado único a nível nacional, reveste-se de grande significado para os motociclistas, que procuram proteção e boas energias para os desafios das estradas.

O programa prossegue com um passeio pela freguesia às 17h00, oferecendo aos participantes a oportunidade de conhecer melhor a zona envolvente. À noite, o jantar de encerramento terá lugar às 20h00, momento em que serão entregues lembranças aos participantes, como forma de reconhecimento pela presença no evento. Para fechar com chave de ouro, a partir das 22h30, sobe ao palco a banda The Rockers, garantindo uma despedida em grande estilo.

O 7.º Encontro Motard conta com uma zona de campismo e banhos, assegurando o conforto dos participantes durante o evento. Além disso, haverá um espaço dedicado à venda de artigos vintage, para os que quiserem levar uma recordação especial.

As inscrições são limitadas e estarão abertas até ao dia 25 de maio. Para mais informações e pré-inscrição, os interessados podem contactar os números 933 709 177 ou 919 368 012.

A organização reforça que não se responsabiliza por quaisquer acidentes ou danos ocorridos durante o evento, sendo essencial que todos os participantes cumpram as normas de segurança.