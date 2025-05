 EPVT prepara os jovens para o futuro com o apoio da União Europeia

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) viu, em maio de 2024, aprovada a sua candidatura para a criação de um Centro Tecnológico Especializado (CTE) Digital, através de um investimento global de 1.111.253,64€, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pela União Europeia. Este projeto inovador visa a modernização das infraestruturas e a aquisição de recursos educativos tecnológicos de última geração.

O novo centro incluirá a instalação de um Hub criativo, um Estúdio de Produção de Conteúdos de Multimédia, um Centro de Simulação de Comércio, um Laboratório de Tecnologias Digitais aplicadas ao Marketing, e uma Sala de Comunicação e Marketing em Ambiente Digital. Estes espaços tecnológicos vão proporcionar aos alunos ferramentas avançadas para desenvolverem competências essenciais, tornando-os mais preparados e competitivos para o mercado de trabalho.

A EPVT, como único Centro Tecnológico Especializado Digital aprovado para a Lezíria do Tejo, reforça assim o seu papel como uma escola de referência na formação técnica e profissional. Este investimento permitirá otimizar os recursos tecnológicos e físicos da escola, ajudando os alunos a enfrentar os desafios do futuro.

Além de formar jovens com alto nível de qualificações, a EPVT mantém parcerias estratégicas com diversas empresas e instituições da região, assegurando que a formação que oferece está alinhada com as necessidades do mercado. O principal objetivo deste projeto é impulsionar a formação profissional de excelência, contribuindo diretamente para o desenvolvimento socioeconómico da região, favorecendo a competitividade das empresas e promovendo o emprego qualificado e a digitalização dos setores.

Com este investimento, com mudanças visíveis previstas já para o ano letivo 2025/2026, a EPVT reafirma o seu compromisso em preparar os alunos para os desafios do mundo empresarial, garantindo-lhes uma formação que os valorize e os torne inovadores e capazes de acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas do mundo atual.