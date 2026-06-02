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Região

Santarém ganha novo Gabinete de Apoio à Vítima no Palácio da Justiça

Por: Daniel Cepa 02 de Junho, 2026 2 Minutos de Leitura

Santarém passou a contar com um novo Gabinete de Apoio à Vítima (GAV), inaugurado esta terça-feira, 2 de junho, nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), no Palácio da Justiça.

O novo serviço integra a rede nacional de apoio às vítimas de crime e tem como objetivo garantir acompanhamento gratuito, confidencial e especializado, prestando apoio psicológico, social e jurídico, com especial enfoque nos casos de violência doméstica e de género, em articulação com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

A cerimónia contou com a presença da Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, da Secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, Carla Rodrigues, bem como de representantes autárquicos e entidades ligadas à justiça e intervenção social.

Na sua intervenção, a ministra destacou a importância destes gabinetes, afirmando que “a proteção das vítimas deve fazer parte integrante da resposta da justiça”. Também a vereadora da Câmara de Santarém, Teresa Ferreira, sublinhou que este serviço representa um reforço da resposta de proximidade às vítimas, criando “um espaço de acolhimento, acompanhamento e confiança”.

O gabinete foi concebido para garantir um atendimento humanizado e facilitar o encaminhamento das vítimas para os recursos adequados, reforçando a rede de proteção no território.

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