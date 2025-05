PSD apresenta candidatos

A secção de Almeirim do Partido Social Democrata (PSD) promove no próximo dia 24 de maio, uma sessão pública de apresentação dos candidatos autárquicos ao concelho de Almeirim, com início marcado para as 13h, no Parque de Merendas da Raposa.

Depois da formalização na sede do partido, o destaque da iniciativa vai para a segunda apresentação Maria Bernardina Andrada, candidata à Câmara Municipal de Almeirim. O evento contará também com a presença de Fernando Alexandre, deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém.

A iniciativa insere-se na preparação para as eleições autárquicas de 2025 e visa reforçar a ligação entre os candidatos e a população, permitindo o contacto direto, a partilha de propostas e a apresentação de uma nova visão para o concelho.

Com esta sessão, o PSD Almeirim pretende afirmar-se como uma alternativa para Almeirim, apostando na proximidade e no diálogo com os cidadãos.