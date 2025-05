Em apenas meia hora Bombeiros de Almeirim combatem dois incêndios e um acidente

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim foram chamados para três ocorrências quase em simultâneo, ao final da tarde desta sexta-feira, 23 de maio, tendo sido necessário ativar a sirene para reforço de meios.

A situação mais grave ocorreu num anexo de uma habitação que foi consumido pelas chamas, na rua 1º de Maio, em Foros de Benfica, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o fogo deflagrou no interior do anexo e foi inicialmente combatido pelo proprietário e por vizinhos, até à chegada dos primeiros meios de socorro. O incêndio consumiu material agrícola, ferramentas e lenha que se encontrava no interior, mas não provocou feridos.

O alerta foi dado às 18h36 e mobilizou 22 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Cerca de 15 minutos antes, os bombeiros foram chamados a combater um pequeno foco de incêndio junto à Vala Real, em Benfica do Ribatejo, que foi prontamente extinto. A ocorrência mobilizou sete operacionais e duas viaturas.

À mesma hora, a corporação foi ainda acionada para uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, na Zona Industrial de Almeirim. Inicialmente, terá sido transmitida a informação de que se tratava apenas de trabalhos de limpeza da via, mas veio a confirmar-se a existência de dois feridos ligeiros resultantes do choque. Por falta de meios disponíveis no momento, os feridos foram transportados por corporações vizinhas para o Hospital de Santarém.

A GNR tomou conta da ocorrência.