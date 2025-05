Almeirim acolhe XI Congresso Nacional de Suinicultura

A cidade de Almeirim vai ser palco do XI Congresso Nacional de Suinicultura, nos dias 8 e 9 de outubro, no Imóvel de Valências Variadas (IVV). Organizado pela FPAS – Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, o evento traz à Lezíria ribatejana os principais agentes do setor para dois dias de debate e reflexão sob o lema “A nova era da Suinicultura”.

O Congresso vai abordar os desafios emergentes que marcam a atualidade da suinicultura nacional e internacional, entre os quais se destacam as ameaças sanitárias, como a Peste Suína Africana (PSA) e a Síndrome Reprodutiva e Respiratória Suína (PRRS), o bem-estar animal, as dinâmicas geopolíticas e comerciais e as oportunidades criadas pela inteligência artificial.

A promoção e internacionalização do setor, pilares estratégicos da FPAS, serão também temas centrais num programa que pretende antecipar as transformações e exigências do mercado global.

Nas próximas semanas, a organização promete divulgar mais pormenores sobre o programa, oradores, inscrições e atividades paralelas do evento.