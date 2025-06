Festival Entre Quintas 2025: música clássica, património e enologia em diálogo

O Festival Entre Quintas regressa este verão para mais uma edição que promete uma experiência cultural inesquecível – um diálogo harmonioso entre música, património, território e enologia. De 27 de junho a 6 de julho, nas emblemáticas Quinta do Casal Branco, em Almeirim, e Casa Cadaval, em Muge, o público é convidado a descobrir lugares históricos e de grande beleza, enquanto disfruta de espetáculos musicais de qualidade, a menos de uma hora de Lisboa.

Com a direção artística do maestro Nikolay Lalov e a participação da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, o ‘Festival Entre Quintas’ 2025 destaca-se, uma vez mais, pela excelência musical e pela pluralidade de propostas pensadas para todas as idades e gostos — da música clássica ao jazz, passando por recitais intimistas, espetáculos para famílias e muitos momentos de celebração musical.

Ao lançar mais uma edição, o maestro búlgaro Nikolay Lalov recorda a origem do festival: “Este festival nasceu em plena pandemia, num momento em que a cultura enfrentava enormes desafios. Surgiu da necessidade de manter viva a música e de criar um espaço seguro onde artistas e público se pudessem reencontrar.” E acrescenta: “É um orgulho ver este projeto consolidar-se como uma referência cultural na região e no país, através de um diálogo que enriquece a alma e os sentidos. Cada ano tem sido melhor do que o anterior – e este ano não será diferente!”.

Com uma programação que se estende por diferentes espaços das quintas – alguns dos quais ligados à atividade vinícola – e com o objetivo de descentralizar a oferta cultural, este festival valoriza o património da região, democratiza o acesso à música e promove experiências sensoriais únicas, proporcionadas por ambientes elegantes, intimistas e acolhedores, que refletem a identidade e a riqueza cultural do Ribatejo. Celebra também o legado das quintas anfitriãs através da homenagem a duas figuras marcantes da cultura portuguesa: Maria Lívia Braamcamp Sobral (Quinta do Casal Branco) e Olga Cadaval (Casa Cadaval).

Os bilhetes para o ‘Festival Entre Quintas’ 2025 estão disponíveis em:

https://ticketline.sapo.pt/pt/evento/festival-entre-quintas-94172

Destaques da Programação 2025:

Concerto Inaugural (27 de junho | 21h30 | Quinta do Casal Branco): Obras de Mendelssohn e Mozart , com a soprano Patrícia Modesto e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do maestro Nikolay Lalov .

(27 de junho | 21h30 | Quinta do Casal Branco): Obras de e , com a soprano Patrícia Modesto e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do maestro . Concerto Pastoral (28 de junho | 21h30 | Quinta do Casal Branco): Inclui obras de J. Rodrigo e Beethoven, com Júlio Guerreiro (guitarra) e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do maestro Nikolay Lalov .

(28 de junho | 21h30 | Quinta do Casal Branco): Inclui obras de e com Júlio Guerreiro (guitarra) e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do maestro . Concerto para família – ‘Lagarto Pintado’ (29 de junho | 11h00 | Quinta do Casal Branco): Teatro musical infantil com o Ensemble Darcos e o Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa .

(29 de junho | 11h00 | Quinta do Casal Branco): Teatro musical infantil com o e o . Jovens Virtuosos (29 de junho | 18h00 | Quinta do Casal Branco): Recital com Elvin Hoxha Ganiyev (violino) e Gaspard Thomas (piano).

(29 de junho | 18h00 | Quinta do Casal Branco): Recital com (violino) e (piano). Salieri, Mozart e Haydn (4 de julho | 21h30 | Casa Cadaval): Um programa com a harpista Antonella De Franco , o flautista Tommaso Benciolini e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do maestro Nikolay Lalov .

(4 de julho | 21h30 | Casa Cadaval): Um programa com a harpista , o flautista e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do maestro . Noite de Jazz (5 de julho | 21h30 | Casa Cadaval): Concerto do Olissipo Saxophone Quartet , com obras de vários compositores.

(5 de julho | 21h30 | Casa Cadaval): Concerto do , com obras de vários compositores. Música Ibérica do SÉC. XVIII(6 de julho | 18h00 | Casa Cadaval): Com o Ensemble Atena, com obras de compositores ibéricos, interpretados por Raquel Cravino (violino), Ana Raquel Pinheiro (violoncelo) e Marcos Magalhães (cravo).

Programa completo disponível em: https://www.festivalentrequintas.com/