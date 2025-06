Coruche volta a ser palco de um verão sonoro com o regresso do Festival Sons de Verão, que, de 14 de junho a 12 de julho, traz à vila cinco sábados seguidos de concertos ao ar livre, sempre com entrada gratuita. A edição de 2025 cruza a música popular, o rock, o blues, o folclore, os ritmos latinos e o universo da canção francesa, num convite a viver intensamente o início das noites de verão, à beira-rio, em lugares tão aprazíveis como a Praça d’Água, o Pátio do Museu, a Praça da Liberdade e o Jardim 25 de Abril. Folclore, blues, chanson française, grunge e ritmos cubanos marcam a edição deste ano de Sons de Verão, em mais uma proposta do Município de Coruche que alia diversidade artística, espaços emblemáticos e a fruição do espaço público ao ar livre como cenário natural de cultura.

Programa completo

14 de junho – Festival de Folclore do Rancho Folclórico Regional do Sorraia

Praça d’Água – Parque do Sorraia

A abrir o festival, o Rancho Folclórico Regional do Sorraia promove o seu Festival de Folclore, com a presença de grupos convidados e a cor das tradições populares portuguesas. Cantares, danças, trajes e instrumentos tradicionais animam a Praça d’Água num serão de cultura enraizada.



21 de junho – Peter Storm & The Blues Society

Pátio do Museu Municipal

Referência do blues nacional, a banda portuense formada por músicos experientes apresenta um reportório autêntico que funde temas originais com clássicos do género. A sonoridade quente da guitarra, da harmónica e da voz rouca de Peter Storm promete fazer vibrar o público no Pátio do Museu numa noite de groove, feeling e ritmo contagiante.



28 de junho – Quinteto Tiago Pirralho – Les Petites Chansons

(Soirée Musicale)

Praça da Liberdade

Tiago Pirralho, acordeonista natural de Coruche, apresenta um concerto especial de homenagem à música francesa. Em torno da melodia e da poesia da chanson française, o espetáculo recria o ambiente íntimo de uma soirée parisiense, com a colaboração de músicos convidados em voz, violino e violoncelo. Uma viagem musical feita de emoções subtis e memórias encantadas.



5 de julho – Pearl Band – Tributo a Pearl Jam

Praça d’Água – Parque do Sorraia

A pungência e a intensidade do grunge chegam a Coruche com a Pearl Band, projeto português de tributo à mítica banda norte-americana Pearl Jam. A voz, as guitarras e a energia de palco captam a essência dos anos 90 e celebram clássicos como “Alive”, “Jeremy” ou “Black”, num concerto pensado para fãs e nostálgicos que nos leva a viajar dos nineties aos dias de hoje.



12 de julho – Unión Salsera Banda Cubana

📍 Jardim 25 de Abril

A fechar o festival, a Unión Salsera traz a alma quente da música latina. Composta por músicos cubanos radicados em Portugal e com longa experiência em espetáculos ao vivo, a banda mistura salsa, merengue e outros ritmos do Caribe, garantindo uma noite vibrante, dançável e inesquecível no Jardim 25 de Abril.