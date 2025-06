FNA 25 termina com balanço positivo e reforço da dimensão internacional

A 25.ª edição da Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo (FNA), que decorreu no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, terminou este domingo, dia 15 de junho, com um balanço positivo: mais expositores, maior área ocupada e uma forte dinâmica de negócios, segundo a organização.

Sob o tema das “Biosoluções na Agricultura”, a feira destacou o papel das práticas sustentáveis no futuro do setor. Empresas como a Repsol e a Floene, além de várias “Bio-Regiões” portuguesas, marcaram presença com soluções baseadas na economia circular. A “Agenda Mobilizadora Insectera” dinamizou debates e exposições nos claustros, de forma a reforçar a aposta na inovação.

A FNA 25 contou também com uma emissão experimental de um canal televisivo dedicado à agricultura e ao mundo rural, que transmitiu cerca de dez horas diárias nos primeiros quatro dias do evento.

Na edição deste ano da FNA, estiveram presentes o comissário europeu da Agricultura, Christophe Hansen, e o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, que vieram reforçar a dimensão internacional do certame.

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, marcou presença regular ao longo do certame com a participação em seminários, o que fortaleceu o compromisso do governo com a agricultura portuguesa.

A edição deste ano da FNA incluiu ainda uma forte representação política, que evidenciou a relevância do setor agrícola na agenda nacional. Entre os diversos visitantes destacou-se o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que aproveitou a visita para estabelecer contacto com as empresas presentes e ouvir as suas preocupações, bem como os desafios que enfrentam atualmente.

A FNA 25 recebeu ainda a visita do presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Soares, do líder do Chega, André Ventura, do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, de uma comitiva da Iniciativa Liberal e do candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro. A estes nomes juntaram-se autarcas, deputados nacionais e eurodeputados, representantes de associações e confederações do setor, assim como os candidatos presidenciais António José Seguro, Luís Marques Mendes e Gouveia Melo.

No ciclo de conferências “Conversas de Agricultura”, participaram cerca de 5.000 pessoas em seminários, workshops e colóquios. Destacaram-se os temas da agricultura regenerativa, das biosoluções no setor agroflorestal e a nova Política Agrícola Comum.

A componente gastronómica voltou a ser um dos pontos fortes da FNA, com destaque para o Salão “Prazer de Provar” e para as ações de cozinha ao vivo. Cursos sobre azeite, aguardentes e vinhos captaram ainda o interesse do público, bem como os concursos de produtos tradicionais e a prova de mais de 1.200 vinhos.

A mostra de maquinaria agrícola apresentou as mais recentes inovações do setor e a exposição pecuária deu a conhecer várias raças autóctones. A área equestre bateu recordes de participação, com especial destaque para os concursos nacionais das coudelarias portuguesas e da raça lusitana.

O município de Santarém teve um programa próprio, que incluiu degustações, animação e atividades educativas. No dia 13, mais de 2.500 crianças participaram em ações no âmbito da campanha PAC4ALL. O dia do município de Almeirim também se destacou, com provas gastronómicas e exibições de folclore.

A FNAzinha, pensada para os mais pequenos, completou um ano com atividades de educação ambiental e sensibilização alimentar.

A próxima edição da Feira Nacional de Agricultura já tem data marcada, irá decorrer entre 6 e 14 de junho de 2026.