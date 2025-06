Olímpico Pedro Buaró apadrinha Taça Passovite e estreia novo salto com vara

A pista de atletismo do Complexo Desportivo Alfredo Bento Calado, em Almeirim, recebeu mais de 300 atletas e mais de mil pessoas na passada quinta-feira, dia 19 de junho, por ocasião da Taça Passovite.

Este evento desportivo reuniu jovens atletas e entusiastas da modalidade, em representação de 16 clubes. Este ano, a competição contou com um brilho especial: a presença de Pedro Buaró, atleta olímpico português, que apadrinhou a iniciativa.

O balanço da organização foi bastante positivo, segundo Daniel Leandro, responsável pela secção de Atletismo dos 20 km de Almeirim.

“Nós pusemos a fasquia bem alta para este evento. Criámos um conjunto de expectativas, não só na vertente desportiva, mas também ao nível da inclusão e da promoção de valores associados à prática desportiva. E penso que isso foi bem visível ao longo de todo o evento”, começou por explicar o responsável.

“Correu tudo muito bem. Cumprimos o horário previsto. Tivemos muitos clubes interessados e uma grande afluência de público. Inicialmente estava planeado ser um evento apenas da parte da tarde, mas começámos às 10h30 da manhã com provas de atletismo”, acrescentou Daniel Leandro.

A pista conta agora com um novo espaço dedicado ao salto com vara, um equipamento que mereceu elogios de Pedro Pinto, técnico nacional de saltos da Federação Portuguesa de Atletismo.

“O Daniel lançou-me o desafio no ano passado e disse que o Pedro Buaró podia ser o padrinho do evento. Respondemos que sim, e ele garantiu que conseguia trazer mais um colchão de salto com vara para que o Pedro pudesse competir. Foi instalado especificamente para esta prova, mas vai beneficiar todos os jovens que praticam esta disciplina. Terem dois espaços para salto com vara é espetacular. São excelentes condições”, destacou o técnico.

A Taça Passovite foi organizada pela secção de Atletismo da Associação 20 km de Almeirim, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo, do Município de Almeirim e de vários parceiros locais. A Associação aproveitou ainda para agradecer publicamente o apoio dos autarcas Pedro Ribeiro e Paulo Caetano ao desporto e, em particular, ao atletismo.

O evento foi de entrada livre e aberto ao público. A organização convida todos os almeirinenses a marcarem presença nas próximas edições, para apoiar os atletas e viver de perto o atletismo de alto nível.