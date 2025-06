Gymfest: Festa da ginástica enche pavilhão

O Pavilhão Alfredo Bento Calado encheu, no sábado, dia 21 de junho, para a 10.ª edição do GYMFEST, organizado pela secção de ginástica da Associação 20 kms de Almeirim. Mais de 1100 pessoas assistiram ao vivo a um espetáculo que durou duas horas e meia e que terminou com chave de ouro.



A Associação Académica de Santarém, Associação Académica Desportiva de Rio Maior, Dança Criativa ProAbraçar, CRIAL, Society Dança Contemporânea e a Secção Ginástica Acrobática – Associação 20kms de Almeirim proporcionaram uma noite diferente com vários clubes e associações participantes, desde a dança à ginástica acrobática juntos comemoraram mais uma edição deste grande evento de ginástica.



“Este ano podemos contar com a colaboração do CRIAL na nossa atuação que vem desta forma mostrar que também a inclusão no Desporto é possível e muito importante. Toda a secção teve envolvida na organização, desde direção, pais, ginastas e equipa técnica que foram fundamentais para o bom sucesso desta edição”, destacou a coordenadora técnica e treinadora Vanessa Gonçalves.

No evento marcaram ainda presença Joaquim Catalão, Cândida Lopes e Pedro Ribeiro que elogiou o trabalho feito pela secção e anunciou que as obras na escola secundária de Almeirim vão incluir um novo pavilhão. Disse o autarca que só falta a transferência dos 15 milhões de euros para a obra arrancar.